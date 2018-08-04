В Москву доставили проведшего почти неделю в горах Пакистана альпиниста

Российского альпиниста Александра Гукова, который провел почти неделю в горах Пакиситана, самолетом доставили в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, пострадавший нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Перевозка альпиниста происходила в сопровождении медиков из Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф.

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«МЧС России успешно завершило проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавшего российского альпиниста из города Исламабад в город Москву, который почти неделю провел на склоне горы Латок-1 в Пакистане», — говорится в сообщении пресс-службы.

Альпинист оставался в горах Пакистана почти неделю, прежде чем его удалось обнаружить и спасти, после чего Гукова доставили в госпиталь города Скарду в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан.

Ранее альпинист рассказал, как ему удалось продержаться неделю в горах Пакистана.