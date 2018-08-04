Власти Красноярского края соболезнуют близким погибших при крушении Ми-8
Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе, передает РИА «Новости».
«Эта трагедия отозвалась острой болью в сердцах жителей всего региона. Временно исполняющий обязанности губернатора края, правительство региона, депутаты законодательного собрания скорбят вместе со всеми красноярцами и передают слова поддержки родным и близким жертв авиакатастрофы», — говорится в тексте сообщения.
4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. На борту находились вахтовые рабочие. По предварительным данным, Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.
Ранее военный летчик-инструктор, летавший на Ми-8, рассказал «Газете.Ru» о возможных причинах катастрофы вертолета в Красноярском крае.
«Газета.Ru» следит за ходом расследования катастрофы в режиме онлайн.