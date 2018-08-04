В «Роснефти» назвали необъяснимыми действий экипажа упавшего Ми-8
Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, допустил столкновение, несмотря на работающую систему связи и предупреждение об опасном сближении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Роснефти».
На борту вертолета были сотрудники одного из дочерних предприятий «Роснефти». В компании заявили о расследовании трагедии собственным оперативным штабом.
«По уже имеющейся предварительной информации, крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании Utair, который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании», — говорится в сообщении.
4 августа в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате которого погибли 18 человек. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Utair прокомментировали крушение вертолета авиакомпании в Красноярском крае.
«Газета.Ru» следит за ходом расследования катастрофы в режиме онлайн.