В Utair прокомментировали крушение Ми-8 в Красноярском крае

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Компания Utair приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании поступившем в «Газету.Ru».

«По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета», — заявили в пресс-службе.

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Как отмечается, компания начала собственное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.