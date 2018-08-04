В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту

В Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, все пассажиры вертолета и члены экипажа погибли.

Ранее СМИ сообщили, что в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2.

Реклама

Как отмечалось, при падении вертолет полностью сгорел, а пилот погиб.

При этом крушение вертолета произошло в Красноармейском районе.