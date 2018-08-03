Рейс в Минводы экстренно сел в Подмосковье из-за столкновения с птицей

Самолет Ан-148, следовавший рейсом Москва — Минеральные Воды, столкнулся с птицей после взлета, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что птица попала в двигатель самолета, вылетевшего из аэропорта Жуковский.

По имеющимся данным, двигатель самолета не пострадал.

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Однако, как отмечается, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно.

В настоящее время самолет проходит техосмотр.

Ранее сообщалось, что более 500 украинцев не смогли покинуть Турцию из-за птицы в двигателе самолета. Туристы не смогли вылететь домой из-за технического сбоя, который вызвало попадание птицы в двигатель воздушного судна.