Власти Мексики приступили к сбору обломков упавшего самолета
В управлении гражданской авиации при минтрансе Мексики заявили, что работы по сбору обломков самолета Embraer 190, который потерпел крушение в мексиканском штате Дуранго, уже начались. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, в настоящее время происходит сбор обломков самолета для проведения более детального осмотра.
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Как отмечается, эксперты также приступили к опросу экипажа и пассажиров потерпевшего крушения самолета.
Ранее сообщалось, что пилот самолета, разбившегося в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, пришел в сознание.
Также стало известно, что в Мексике нашли «черные ящики» упавшего самолета.