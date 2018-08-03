Власти Мексики приступили к сбору обломков упавшего самолета

В управлении гражданской авиации при минтрансе Мексики заявили, что работы по сбору обломков самолета Embraer 190, который потерпел крушение в мексиканском штате Дуранго, уже начались. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время происходит сбор обломков самолета для проведения более детального осмотра.

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Как отмечается, эксперты также приступили к опросу экипажа и пассажиров потерпевшего крушения самолета.

Ранее сообщалось, что пилот самолета, разбившегося в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, пришел в сознание.

Также стало известно, что в Мексике нашли «черные ящики» упавшего самолета.