В Москве суд арестовал всех обвиняемых в убийстве отца сестер

Останкинский суд Москвы принял решение о помещении под арест всех трех сестер, которые обвиняются в убийстве 57-летнего отца, сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова, передает РИА «Новости».

По ее словам, суд поместил под арест Кристину Хачатурян до 28 сентября.

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«Судья удовлетворила ходатайства, всем трем сестрам Хачатурян избрана мера пресечения следствия в виде заключения под стражу», — сказала она.

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом для журналистов режиме, так как судья вынесла определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.

Ранее сообщалось, что суд принял решение о помещении под арест 18-летней Ангелины Хачатурян.

Сами сестры на допросе признались в убийстве и заявили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он в течение долгого времени причинял им моральные страдания.