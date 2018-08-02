В Москве суд арестовал всех обвиняемых в убийстве отца сестер
Останкинский суд Москвы принял решение о помещении под арест всех трех сестер, которые обвиняются в убийстве 57-летнего отца, сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова, передает РИА «Новости».
По ее словам, суд поместил под арест Кристину Хачатурян до 28 сентября.
«Судья удовлетворила ходатайства, всем трем сестрам Хачатурян избрана мера пресечения следствия в виде заключения под стражу», — сказала она.
Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом для журналистов режиме, так как судья вынесла определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.
Ранее сообщалось, что суд принял решение о помещении под арест 18-летней Ангелины Хачатурян.
Сами сестры на допросе признались в убийстве и заявили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он в течение долгого времени причинял им моральные страдания.