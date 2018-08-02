СК завел уголовное дело после отравления более 100 пассажиров теплохода «Лунная соната»

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье ч. 2 ст. 238 УК России после того, как в Ленинградской области пассажиры и члены экипажа теплохода отправились. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел 1 августа на теплоходе «Лунная соната», когда не менее 100 пассажиров и трех членов экипажа пожаловались на пищевое отравление.

Реклама

«Данный факт дает основания полагать, что пищевое отравление указанных лиц наступило в результате оказания услуг общественного питания…,не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что всего на судне находились 270 пассажиров и 120 членов экипажа. В настоящее время директор ресторана задержан.

Ранее сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры приступили к проверке по факту массового отравления пассажиров теплохода «Лунная соната» в селе «Старая Ладога» Ленинградской области.