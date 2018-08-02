СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей по всему миру

Британский телеканал Channel 4 показал документальный фильм, рассказывающий о насильственных действиях миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении женщин и детей по всему миру. Автором документального фильма стала Рамита Навай. По ее словам, над созданием фильма она работала в течение 8 месяцев.

Фильм представляет собой серию интервью с людьми, которые подверглись сексуальному насилию со стороны миротворцев, а также некоторых бывших миротворцев. Отмечается, что за последние 15 лет более 1,7 тыс. миротворцев ООН обвиняются в изнасиловании женщин и детей.

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Например, бывший миротворец ООН Дидье Бурже в фильме рассказывает о том, что у него был секс с более чем 20 детьми в Конго. По его словам, одной из девочек при этом было 12 лет. Как пишет The Guardian, его обвинили в изнасиловании детей в 2008 году, на данный момент он уже вышел из тюрьмы. По его словам, найти жертв было легко, так как многие голодали и зависели от денег.

Несмотря на большое число зарегистрированных случаев только 53 миротворца когда-либо были осуждены и отправлены в тюрьму за сексуальные преступления. The Guardian добавляет, что заявления о сексуальном насилии поступали со всего мира, однако, как было показано в фильме, центром насилия в большинстве случаев является Африка.

Как пишет The Sun, в ходе расследования миссий ООН за последние 12 лет было выявлено почти 2 тыс. случаев сексуальных надругательств и эксплуатации женщин со стороны миротворцев и другого персонала организации во всем мире. Из этих случаев более 300 жертв являлись детьми.