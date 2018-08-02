Адвокат: власти США не предлагали Бутиной сделку со следствием

Власти США пока не предлагали россиянке Марии Бутиной сделку со следствием, но она все равно не может солгать и признать себя иностранным агентом, передает РИА «Новости» заявление ее адвоката Роберта Дрисколла.

«Если вы не агент иностранного правительства, вы не можете солгать и сказать, что вы таковым являетесь, чтобы избавиться от этого. Власти не предложили сделку. Если они предложат, мы рассмотрим ее, но там должна быть правда», — сказал он.

Реклама

Ранее сообщалось, что арестованная в США россиянка Мария Бутина до сих пор не имела возможности связаться с семьей.

Также адвокат заявил, что подозрительных транзакций по банковскому счету арестованной в США россиянки Марии Бутиной не было.