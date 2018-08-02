Госдеп: на борту разбившегося в Мексике самолета было не менее 65 граждан США

Не менее 65 граждан США были на борту самолета, разбившегося в Мексике, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя госдепартамента США.

«Мы знаем, что как минимум 65 граждан США были на борту самолета, мы оказываем им консульские услуги», — сказал он.

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По его словам, дипломаты находятся в контакте с мексиканскими властями и представителями авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Мексике нашли бортовые самописцы самолета Embraer 190, который потерпел крушение в мексиканском штате Дуранго.

Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico стал резкий порыв ветра.