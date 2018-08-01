Кадыров призвал к ответу организаторов поездки погибших россиян в ЦАР

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «строго спросить» с тех, кто организовал поездку журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР и выразил соболезнования их семьям на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Выражаю надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России сделают для этого всё необходимое. Появилась информация, что командировка не была должным образом оформлена, не имелись на руках соответствующие документы, не было поставлено в известность наше посольство в ЦАР. Если соответствует действительности факт их отправки в ЦАР по туристическим визам, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности», — написал Кадыров.

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Он также обратил внимание на публикации ряда СМИ, указавших, что россияне были убиты мусульманской повстанческой организацией, подчеркнув, что «их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники», вне зависимости от своей принадлежности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увековечить память погибших в ЦАР россиян.