Власти назвали число госпитализированных после крушения самолета в Мексике

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В результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом в своем твиттере написал министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса.

Также министр уточнил, что на борту самолета находились 103 человека, а не 101, как сообщалось ранее. По его словам, все летевшие на рейсе в данный момент найдены. Чиновник отметил, что сообщений о смертях не поступало.

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Ранее российское консульство заявило об отсутствии россиян в разбившемся самолете в Мексике.

Предварительной причиной авиакатастрофы называются неблагоприятные погодные условия.