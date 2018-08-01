В Мексике потерпел крушение самолет со 101 человеком на борту

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В мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, факт инцидента подтвердили в твиттере компании.

В авиакомпании уточнили, что инцидент произошел с самолетом Embraer-190 вместимостью до 100 пассажиров. Reuters уточняет, что на борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

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Информации о жертвах в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что на Кубе потерпел рушение самолет мексиканской авиакомпании Global Air.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.