Янукович подал иск против генпрокурора Украины Луценко

Бывший украинский президент Виктор Янукович подал иск в Печерский районный суд Киева против генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщает украинский интернет-портал LB.ua.

По имеющейся информации, исковое заявление Януковича о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации было подано еще 23 июня, теперь суд принял иск и назначил заседание на 13 сентября.

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Отмечается, что информации о том, какие именно сведения Янукович хочет опровергнуть в суде, в постановлении нет.

Издание обращает внимание на то, что украинская генпрокуратура и сам Луценко в течение 15 дней с момента вручения постановления должны предоставить свой отзыв на иск.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко решил проверить законность лишения Януковича президентства.