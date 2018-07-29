В Индонезии при землетрясении погибли 14 человек

На индонезийском острове Ломбок произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли 14 человек, 162 получили ранения, сообщает Reuters.

Из них 67 госпитализированы с серьезными травмами.

Также были повреждены более тысячи зданий. Землетрясение произошло на глубине 7 км.

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Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 10 человек.

Как отмечается, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.

При этом землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали.