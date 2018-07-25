Задержанный за пытки в ярославской колонии признал вину

Один из шести сотрудников регионального управления ФСИН, которых подозревают в пытках осужденного в исправительной колонии №1, признал себя виновным, передает РИА «Новости».

Об этом на заседании суда, где решается вопрос об аресте, сообщил адвокат старшего инспектора колонии Максима Яблокова Сергей Соколов. На заседании было объявлено, что Максим Яблоков — старший инспектор отдела безопасности ИК-1, 1993 года рождения, из Углича, имеет высшее образование.

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«Просим приобщить к делу… копию явки с повинной с отметками органов внутренних дел», — сказал Соколов.

Судья ходатайство удовлетворил.

Кроме того Яблоков ходатайствует о заключении со следствием досудебного соглашения, которое гарантирует ему смягчение наказание в обмен на показания.

Ранее сообщалось, что в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год после сообщений о пытках заключенного в ярославской колонии.