В результате прорыва плотины в Лаосе погибли 40 человек

В результате наводнения, вызванного прорывом плотины в Лаосе, погибли более 40 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление волонтерской группы, собирающей помощь для пострадавших.

Также сообщается, что более 200 человек числятся пропавшими без вести.

Реклама

Прорвало дополнительную строящуюся плотину ГЭС Сепиан-Се Нам Ной, в результате оказались затоплены шесть из 42 деревень района Санамсай.

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит отложил регулярное заседание кабинета министров и направился на место происшествия, чтобы лично контролировать поисково-спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что в Японии за две недели более 60 человек погибли из-за аномальной жары.