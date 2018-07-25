В Петербурге при взрыве газа погибли два человека

В результате взрыва газового баллона в жилом доме в Санкт-Петербурге погибли два человека, сообщается на сайте Следственного управления СК по городу.

Также сообщается о трех пострадавших. Они были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

«В целях установления следственным путем всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших произошедшему... по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в городе Приозерске Ленинградской области произошел взрыв газа в жилом доме.