ФСИН объявила о проверке всех колоний после пыток заключенного в Ярославле

В каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год после сообщений о пытках заключенного в ярославской колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с решением директора ведомства, в ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы», — говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.

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Также сообщается, что комиссия намерена оценить организацию деятельности сотрудников ФСИН в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и единых помещениях камерного типа.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором запечатлены пытки заключенного Евгения Макарова, отбывающего срок в ярославской колонии. Впоследствии семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, которые предположительно принимали участие в жестоком избиении осужденного, были отстранены от работы.