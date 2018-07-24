В Бельгии из-за кражи медного кабеля начались массовые задержки поездов

В Бельгии неизвестные украли несколько сотен метров медного кабеля с железной дороги, из-за чего пришлось изменить расписание движения электропоездов. Об этом сообщает бельгийский портал RTL Info.

По имеющейся информации, движение поездов оказалось нарушено между городами Намюр и Брюсселем. В настоящее время поезда прибывают с получасовым опозданием.

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Также отмечается, что кражи медного кабеля, который прокладывают вдоль железных дорог, в последнее время в Европе не редкость. Из-за этого компания Infrabel два года назад начала заменять медные кабели на алюминиевые.

Украденные части железнодорожного полотна воры сдают в пункты приема цветного лома.

Ранее сообщалось, что вор в Татарстане два дня «пилил» украденный автомобиль в гараже, чтобы сдать его в металлолом.