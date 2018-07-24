Число пострадавших из-за пожаров в Греции увеличилось до 156

Число пострадавших из-за лесных пожаров на территории Греции возросло до 156. Об этом сообщает общественное телевидение Греции ERT.

Как отмечается, в настоящее время в результате стихийного бедствия погибли 24 человека и пострадали 156. Среди пострадавших 16 детей и 11 человек, чье состояние является критическим.

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Согласно имеющейся информации, ситуация вышла из-под контроля, в юго-восточной области Греции Аттике было введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в Греции из-за лесных пожаров погибли 20 человек и пострадали 69. Уточняется, что погибшие стали жертвами двух лесных пожаров, которые произошли недалеко от Афин.