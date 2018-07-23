Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны после сообщений о пытках

Следственный комитет сообщил о задержании шести сотрудников ярославской колонии №1 после сообщений о пытках. Об этом сообщается на сайте СК по Ярославской области.

Отмечается, что на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области были проведены обыски и выемки документации.

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«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что возбудили уголовное дело после получения информации о пытках в исправительной колонии №1 в Ярославской области. Дело было возбуждено по п. «а» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия).