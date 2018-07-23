СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против генпрокуроров и судей Литвы, которые необоснованно преследуют россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье 299 УК «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

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По данным СК, с 2006 года работники генеральной прокуратуры и суда Литвы преследуют 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, которых обвиняют в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года. Двое из них были задержаны: в 2011 году — Михаил Головатов был задержан по запросу на территории Австрии, но в последующем освобожден, а в 2014 году — Юрий Мель задержан и до сих пор находится под стражей.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», — сообщили в СК.

При этом отмечается, что объективных доказательств вины россиян нет.