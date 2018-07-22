МЧС предупредило москвичей о вечерних грозах и дождях

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупредили жителей Москвы об усилении ветра, дождях и грозах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в предупреждении ведомства.

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В МЧС посоветовали автомобилистам в случае грозы припарковать автомобиль, так как вспышки молнии могут ослепить водителя.

Пешеходам порекомендовали избегать рекламных щитов, деревьев и других шатких конструкций.

Также в МЧС напомнили, что при грозе небезопасно находиться у водоемов.

Ранее москвичей предупреждали, то погода в воскресенье, 22 июля, может быть опасной.