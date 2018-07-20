В Звездном городке сгорела подаренная финским президентом «баня Гагарина»

В Звездном городке сгорела «баня Гагарина», которую первому космонавту подарил президент Финляндии в 1961 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, год назад баня была реконструирована, но уже месяц она не использовалась. Он также рассказал, что раньше по традиции в эту баню по четвергам ходило руководство Центра подготовки космонавтов, а по пятницам — отряд космонавтов.

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«Сегодня ночью сгорела баня Гагарина. Расчеты МЧС до сих пор находятся на месте пожара», — сказал источник.

Отмечается, что баню первому Гагарину подарил президент Финляндии Урхо Калева Кекконен во время зарубежной поездки первого космонавта в соседнюю страну. Баня располагалась в Звездном городке неподалеку от центральной аллеи.

Ранее сообщалось, что в московском пункте приема металла нашли сурдокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин.