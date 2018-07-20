На Дальнем Востоке за сутки сгорело около 264 тысяч га леса

Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу сообщил о том, что за прошедшие сутки в регионах Дальнего Востока сгорело почти 264 тысячи гектаров леса, передает РИА «Новости».

«В минувшие сутки в ДФО возникло восемь новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 166 очагов: 116 в Республике Саха (Якутия), 39 в Магаданской области, восемь в Хабаровском крае, два в Камчатском крае, один в Сахалинской области», — рассказали представители департамента.

Отмечается, что силами сотрудников экстренных служб было потушено семь очагов, огнем за сутки пройдено 263,8 тысячи гектаров, основная часть — в Якутии (98,1%). На территории республики введен режим ЧС в лесах.