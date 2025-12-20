На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Мордовии предупредили об опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Мордовии
true
true
true
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — отмечается в сообщении.

В настоящее время Липецкой области режим воздушной опасности действует на территории Липецкой области.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников в двух районах и одном городе региона.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 36 беспилотников: 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Ранее Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в приграничные регионы России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами