Жителей Мордовии предупредили об опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — отмечается в сообщении.

В настоящее время Липецкой области режим воздушной опасности действует на территории Липецкой области.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников в двух районах и одном городе региона.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 36 беспилотников: 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Ранее Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в приграничные регионы России.