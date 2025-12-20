В РПЦ оценили обсуждение проблемы оккультизма на прямой линии с Путиным

Русская Православная Церковь (РПЦ) приветствует освещение проблемы оккультизма в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и надеются, что появится правовой способ защищать россиян от «всевозможных магов и колдунов». Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА Новости.

«Приветствуем обсуждение проблемы борьбы с оккультизмом в столь представительном формате: с участием главы Российского государства», — сказал он.

Легойда отметил, что РПЦ во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом неоднократно указывали на вред, который наносят «всевозможные маги и колдуны» россиянам. По словам председателя синодального отдела, в Церкви надеются, что в скором времени будет найдена соответствующая правовая форма для защиты от оккультизма.

В пятницу российский лидер в ходе прямой линии призвал бороться с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), оккультными услугами и колдунами. Путин подчеркнул, что они вводят людей в заблуждение и наносят ущерб моральному, психическому и психологическому состояниям граждан. При этом президент добавил, что важно проводить эту борьбу аккуратно, чтобы не нарушать права людей.

Ранее в РПЦ призвали молиться за души «хэллоуинствующих» россиян.