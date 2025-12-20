На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ оценили обсуждение проблемы оккультизма на прямой линии с Путиным

Легойда: РПЦ приветствует обсуждение борьбы с оккультизмом на прямой линии
true
true
true
close
Vera Petruk/Shutterstock/FOTODOM

Русская Православная Церковь (РПЦ) приветствует освещение проблемы оккультизма в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным и надеются, что появится правовой способ защищать россиян от «всевозможных магов и колдунов». Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА Новости.

«Приветствуем обсуждение проблемы борьбы с оккультизмом в столь представительном формате: с участием главы Российского государства», — сказал он.

Легойда отметил, что РПЦ во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом неоднократно указывали на вред, который наносят «всевозможные маги и колдуны» россиянам. По словам председателя синодального отдела, в Церкви надеются, что в скором времени будет найдена соответствующая правовая форма для защиты от оккультизма.

В пятницу российский лидер в ходе прямой линии призвал бороться с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), оккультными услугами и колдунами. Путин подчеркнул, что они вводят людей в заблуждение и наносят ущерб моральному, психическому и психологическому состояниям граждан. При этом президент добавил, что важно проводить эту борьбу аккуратно, чтобы не нарушать права людей.

Ранее в РПЦ призвали молиться за души «хэллоуинствующих» россиян.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами