Дрыманов отказался от адвокатов
Бывший глава ГСУ СК по Москве генерал Александр Дрыманов, которых для него наняли родственники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юриста Максима Кичигина.
Суд приговорил Дрыманова к двум месяцам ареста, процесс прошел в закрытом режиме. Генерала подозревают в двух эпизодах взяточничества — в крупном и особо крупном размере.
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«Он сказал, что ему не нужны адвокаты, он сам грамотный специалист. И он действительно грамотный специалист», — сообщил Кичигин.
Александр Дрыманов заявил о планах обжаловать решение суда.
Ранее стало известно, что Дрыманова задержали вечером 16 июля.