СМИ: правительство поддержало упрощенную процедуру получения гражданства России

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые предусматривают упрощение процедуры получения российского гражданства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Сообщается, что поправки, разработанные в МВД, позволят президенту выбрать категории иностранцев, которые смогут стать гражданами России в упрощенном порядке. Также отмечается, что участники государственной программы по содействию добровольного переселения соотечественников получат право подавать документы на гражданство только на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить предоставление видов на жительство иностранцам, которые знают русский язык.