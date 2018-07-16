В Совфеде пообещали защищать задержанную в США по подозрению в шпионаже россиянку

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет защищать Марию Бутину, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже, передает РИА «Новости».

По его словам, США должны уведомить Москву о задержании гражданки России.

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«Если подтвердится ее российское гражданство, Россия будет Бутину защищать», — сказал Косачев.

Косачев отметил, что задержание могло быть реакцией на саммит в Хельсинки.

«Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».