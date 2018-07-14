McDonald's прекратил продажи салатов в США из-за массового отравления

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекратила продажу салатов в 14 штатах США после случаев массового отравления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов сети.

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Как отмечается, эти салаты поставляла фирма, которая была замешана в ситуации с отравлением людей в штатах Иллинойс и Айова.

Ранее сообщалось, что McDonald's заподозрили во вспышке кишечной инфекции в США.

Как отмечалось, вспышка инфекции связана с употреблением салатов из сети быстрого питания McDonald's.