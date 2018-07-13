Полиция назвала дату вскрытия отравившейся в Эймсбери британки

Представители Скотланд-Ярда сообщили, что вскрытие британки Дон Стерджесс, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, назначено на 17 июля, передает Reuters.

«44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона умерла в больнице вечером в воскресенье, 8 июля, после отравления нервно-паралитическим веществом. Следователи приступили к расследованию дела об убийстве после ее смерти. Вскрытие тела запланировано на вторник, 17 июля, а дознание по делу о смерти Дон должно начаться и, после чего будет отложено, в Солсбери в 11 утра в четверг, 19 июля», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что дома у отравленного в Эймсбери нашли маленькую бутылочку с «Новичком».