МИД Польши сообщил о нападении на польского дипломата в России
На польского дипломата напали, когда тот летел из Иркутска в Москву. Об этом говорится в сообщении МИД Польши, передает РИА «Новости».
«Одиннадцатого июля был избит польский дипломат на пути из служебной командировки. Инцидент произошел на маршруте Иркутск – Москва», — говорится в сообщении ведомства.
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По данным польского МИДа, на дипломата напал человек, «вероятно, очень неуравновешенный психически». Нападавшего задержали, по факту инцидента поступило обращение в полицию.
Уточняется, что дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.
Посольство Польши в Москве обратится к российским властям с требованием выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности, говорится в сообщении.