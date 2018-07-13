МИД Польши сообщил о нападении на польского дипломата в России

На польского дипломата напали, когда тот летел из Иркутска в Москву. Об этом говорится в сообщении МИД Польши, передает РИА «Новости».

«Одиннадцатого июля был избит польский дипломат на пути из служебной командировки. Инцидент произошел на маршруте Иркутск – Москва», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным польского МИДа, на дипломата напал человек, «вероятно, очень неуравновешенный психически». Нападавшего задержали, по факту инцидента поступило обращение в полицию.

Уточняется, что дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.

Посольство Польши в Москве обратится к российским властям с требованием выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности, говорится в сообщении.