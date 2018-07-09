Во Франции при взрыве газа пострадали 10 человек

В результате взрыва газа в коммуне Киброн департамента Морбиан на западе Франции 10 человек получили ранения. Об этом пишет газета Ouest France.

По данным издания, взрыв произошел в 2.30 (3.30 мск) в одном из зданий города. В результате происшествия возник пожар. Сообщается, что для тушения возгорания мобилизованы около ста пожарных. В данный момент жители эвакуированы, на месте инцидента находится глава города.

Ранее сообщалось, что во Франции произошел взрыв на заводе Soprema. Уточнялось, что завод специализируется на изготовлении водонепроницаемых материалов и средств теплоизоляции.