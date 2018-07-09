В Забайкалье из-за паводков объявили режим ЧС

В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Отмечается, что в Шилкинском районе 8 июля вышла из берегов река Кия, в районе оказались разрушены автомобильный и железнодорожный мост. В зоне подтопления находятся, по различным оценкам, от 135 до 560 домов. Всего оказались подтоплены четыре населенных пункта.

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«Решение принято сегодня на экстренном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Шилкинском районе из-за паводков, вызванных ливнями, были эвакуированы около двух тысяч человек.