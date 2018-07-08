В Забайкалье около двух тысяч человек эвакуируют из-за паводка

Глава города Шилка в Шилкинском районе Забайкалья заявил, что из-за выхода реки Кия из берегов в зоне затопления оказались 560 домов, около 2 тыс. человек эвакуируются. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодня в зоне затопления 560 домов, это около 2 тыс. жителей. Налажены эвакопункты, люди размещены в детсадах, общежитиях», — сказал глава города.

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Он отметил, что району очень помогают «коммерсанты», которые обеспечивают население продуктами. Также глава Шилки рассказал, что в результате паводка разрушены четыре автомобильных моста, а один железнодорожный мост «сломался посередине». В данный момент власти выясняют степень разрушения еще одного моста.

Глава города добавил, что паводок вызван ливневыми дождями, которые идут в последние дни.

Ранее сообщалось, что в Приэльбрусье ввели режим ЧС из-за паводков.