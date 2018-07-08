МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 8 июля. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«8 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 12-17 м/с.

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Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о грозе в Подмосковье.

Как отмечалось, в Московской области ожидаются кратковременные дожди и гроза. И также ветер с порывами до 15 м/с.