В Нью-Джерси произошел взрыв в жилом доме

В результате взрыва в жилом доме в американском штате Нью-Джерси погибли два человека, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Соседи описали погибших как «пожилую пару», их дом был разрушен при взрыве.

Также оказались повреждены несколько соседних домов. Представитель окружной прокуратуры заявил, что версия умышленного подрыва, по предварительным данным, не рассматривается. На месте происшествия работают сотрудники газовой службы.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Бремен произошел взрыв в жилом доме, после которого начался пожар. В результате происшествия погибли три человека.