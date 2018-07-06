Число погибших при кораблекрушении у Пхукета возросло до 40

Не менее 40 человек погибли при крушении туристического судна возле южной части острова Пхукет в Таиланде, еще 16 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает местное издание The Nation со ссылкой на заявление департамента порта.

Отмечается, что большинство тел были найдены внутри затонувшего туристического судна. Всего на корабле находились 105 человек, среди которых было 93 туриста и 12 членов экипажа.

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По данным издания, таиландское правительство пообещало выплатить семьям погибших по 300 тыс. таиландских батов ($9 тыс.), а также по 500 тыс. батов ($15 тыс.) пострадавшим на покрытие медицинских расходов.

Как заявил капитан затонувшего судна, корабль захлестнула волна высотой 4-5 метров. Мощностей насоса не хватило для откачки воды, и судно быстро затонуло.

Ранее сообщалось, что после кораблекрушения у острова Пхукет пропавшими без вести объявили 53 человека.