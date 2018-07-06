В Минздраве подсчитали, насколько увеличится продолжительность жизни россиян к 2030

В российском Министерстве здравоохранения прогнозируют рост средней продолжительности жизни россиян до 80,1 к 2030 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного гериатра Минздрава России, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольгу Ткачеву.

Она отметила, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет 73,5 лет.

Реклама

«Прогнозируется, что к 2030 году она (продолжительность жизни. — «Газета.Ru») возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах — 83,7 года», — заявила Ткачева.

По ее утверждению, появляются доказательства того, что люди стали стареть медленнее.Она рассказала об исследовании в Европе когнитивных функций людей, которым было 50 лет в 2003-2004 годах и в 2013 году. По данным исследования, те, кто родился позже, имели более высокие когнитивные способности, а уровень 50-летнего человека в 2013 году соответствует уровню 58-летнего человека в 2013 году.

Ранее сообщалось, что, по мнению российского министра труда и соцразвития Максима Топилина, человек может жить до 200 лет.