Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

Жители Камчатки и Северо-Курильска ощутили землетрясение магнитудой 5,7, которое произошло в Тихом океане, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском после ощущаемого землетрясения. Сейсмособытие, которое произошло днем 6 июля, ощущалось жителями Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных районов силой до 4 баллов», — говорится в сообщении.

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Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 123 километрах юго-восточнее поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 километров. Подземный толчок произошел на глубине 70 километров, его магнитуда составила 5,7.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.