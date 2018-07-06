Власти США используют ДНК-тесты для воссоединения мигрантов с детьми

Власти США применяют ДНК-тесты, чтобы воссоединить нелегальных мигрантов с детьми, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

Он пояснил, что мера призвана защитить детей от работорговцев, которые часто притворяются родителями, а после продают детей.

Ранее сообщалось, что после судебного приказа о воссоединении более 2 тыс. детей мигрантов, которые были разлучены со своими семьями в мае и июне, администрация президента США Дональда Трампа поручила сотрудникам иммиграционной службы предоставить этим родителям два варианта: покинуть страну со своими детьми или без них.