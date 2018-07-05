Число погибших из-за сильной жары в Канаде возросло до 33

Число погибших из-за сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает Le Journal de Quebec.

По данным издания, температура в провинции достигла +40°С.

Как отмечается, минздрав Канады рекомендует жителям пить больше воды и меньше времени проводить на улице.

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Ранее сообщалось, что в канадской провинции Квебек из-за сильной жары погибли 16 человек.

Как отмечалось, в Монреале от жары скончались 11 человек. При этом на фоне аномальной жары в городе увеличилось число звонков в службу скорой помощи.