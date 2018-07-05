Число погибших из-за сильной жары в Канаде возросло до 33
Число погибших из-за сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает Le Journal de Quebec.
По данным издания, температура в провинции достигла +40°С.
Как отмечается, минздрав Канады рекомендует жителям пить больше воды и меньше времени проводить на улице.
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Ранее сообщалось, что в канадской провинции Квебек из-за сильной жары погибли 16 человек.
Как отмечалось, в Монреале от жары скончались 11 человек. При этом на фоне аномальной жары в городе увеличилось число звонков в службу скорой помощи.