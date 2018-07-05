Жители Подмосковья старше 60 лет смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы

Правительство Московской области предоставит право бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы жителям области в возрасте от 60 лет. Об этом в ходе выступления в Мособлдуме сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья, начиная с 60 лет и старше. Это коснется порядка 1,5 миллиона человек», – сказал он.

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Льгота начнет действовать с 1 сентября 2018 года. В бюджете 2018 года на ее финансирование будет выделено около 1,2 млрд руб., уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С 1 августа также начнет действовать право на бесплатный проезд в электричках для пенсионеров Москвы и области и ряда других категорий льготников. Соответствующее решение приняли руководители регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Льгота будет действовать для 1,2 млн жителей Подмосковья и 1,6 млн москвичей. На покрытие этих расходов подмосковный бюджет будет ежегодно выделять около 4,1 млрд руб.