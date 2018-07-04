Россия выразила готовность помочь в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС России выразило готовность оказать помощь в спасении школьников, которые оказались заблокированы в затопленной пещере в Таиланде, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ведомства направит российских спасателей в случаем обращения за помощью.

«МЧС России готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции», — сказали в пресс-службе министерства.

Мальчики возрастом 11-16 лет пропали еще в конце июня, они оказались заперты в отделенном конце пещеры Кхао-Луанг, где из-за начавшихся дождей неожиданно поднялся уровень воды и отрезал детям путь к выходу. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».