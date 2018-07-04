Офис Мэй: британские власти обсудят отравление возле Солсбери

Власти Великобритании вечером 4 июля проведут совещание, посвященное отравлению пары в Эймсбери, городе к северу от Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя британского премьер-министра Терезы Мэй.

Подчеркивается, что возможное отравление двух человек в Эймсбери в настоящее время расследует британская Национальная сеть по борьбе с терроризмом (NCTPN).

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Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были обнаружены без сознания в субботу, 30 июня. Их доставили в больницу Солсбери с подозрением на передозировку наркотиками, однако позже появилась информация об отравлении пары неизвестным веществом.

Редактор британской газеты The Sun Том Ньютон Дан заявил в твиттере, что симптомы пострадавших в Эймсбери похожи на симптомы Сергея и Юлии Скрипалей. Он также написал, что образцы отравляющего вещества были отправлены военный исследовательский центр Портон-Даун.

Ранее сообщалось, что в офисе Мэй прокомментировали новый инцидент в Солсбери.