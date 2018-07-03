В Подмосковье выявили около 300 нарушений на стройках

В ходе инспекции, которую провели эксперты Главного управления государственного строительного надзора по Московской области было выявлено 291 нарушение, сообщается на официальном сайте Главгосстройнадзора.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 25 июня по 1 июля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 291 нарушение требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 255 ранее выявленных нарушений», — говорится в тексте официального сообщения.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, по предписаниям инспекторов на территории региона было устранено 184 нарушения строительных норм и правил. Отмечается, что речь идет о нарушениях, выявленных на стройках Подмосковья в период с 25 июня по 1 июля 2018 года.